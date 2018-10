Francisco Pereira Ferro

FALECEU

Seus filhos Francisco José Pereira Figueira e filhos; Norberto Figueira Pereira Ferro, esposa e filhos; João Luís Figueira Ferro, esposa e filho; Hélder Tomé Figueira Ferro, esposa e filhos; Élvio Figueira Pereira Ferro, esposa e filha; Graça Anselma Figueira Ferro Gomes, marido e filhas; sua irmã, cunhadas, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, amigo, vizinho e parente, morador que foi à Estrada João Gonçalves Zarco, 444, Sítio da Saraiva, Câmara de Lobos, paróquia de Santa Cecília, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, dia 20/10/2018, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que se dignarem participar nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 2º andar Poente do Hospital dos Marmeleiros, do Centro de Saúde, às assistentes domiciliárias da Segurança Social de Câmara de Lobos, bem como às cuidadoras particulares, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Câmara de Lobos, 14 de Outubro de 2018