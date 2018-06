Angelina de Sousa Lucas Barbosa

FALECEU

Seus filhos: Clementino Barbosa, Firmino Barbosa, Arlindo Barbosa, Goreti Barbosa Luís, João José Barbosa, Inácio Barbosa, Eulália Barbosa Wright e Paulina Barbosa, suas noras, genros, netos, sua irmã, cunhadas, sobrinhos e os demais familiares, presentes e ausentes, com grande pesar e muito sensibilizados, participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, natural e residente que foi na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10h30, prosseguindo para a Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o seu velório até à celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, após a qual iniciar-se-á o cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Dirige um muito obrigado às equipas médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais do 7º piso poente, Serviço de Neurocirurgia do supracitado hospital. Especial agradecimento aos seus médicos de longa data, Sr. Dr. António Drumond e Sr. Dr. Ebraim Coelho, por todos actuarem com excelência profissional, tendo como verdadeiro objectivo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem estar. “Bem hajam.”

Sábado dia 16 de Junho, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 19h00, na Igreja Paroquial da Camacha, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 12 de Junho de 2018