PARTICIPAÇÕES

Fernando Esmeraldo de Freitas

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa, filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Beco da Terra Chã, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Terça-Feira, dia 26, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia de São José.

A família agradece a todos os que o acompanharam em todo o processo da sua doença. O nosso obrigado.

É com profunda dor e muito pesar que o Núcleo de Gestão de Doentes e colegas de vários sectores do SESARAM, prestam a sua última homenagem ao colega e grande amigo Fernando e endereçam à família as condolências. Fica a saudade da presença e da exuberância de alguém que amava a vida. Amigo Fernando, calou-se a voz do fado cá na terra, mas ergue-se o canto entre os anjos. Descanse em paz.

Funchal, 22 de Junho de 2018