Maria Zélia de Abreu dos Santos

Faleceu

R.I.P.

Seu filho, José Carlos dos Santos e namorada Carolina; seus irmãos Maria Margarida Abreu dos Santos Gouveia seu marido e filho, nora e netos; Maria Dores Abreu dos Santos; José Manuel de Abreu dos Santos (Jarbas), sua esposa, filhos, genros, nora e netas; Raul Abreu dos Santos sua esposa e filho; Carlos Alberto Abreu dos Santos sua esposa e filhas; seus sobrinhos, sobrinhas, tia, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi á Travessa do Cabrestante, Edifício Monumental Mar, freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), para inumação no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas na referida Igreja

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quarta-feira dia 16.05.2018, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimento as equipas médicas, em especial ao Sr. Dr. Duarte Noronha; enfermagem e assistentes operacionais da Medicina do 3º Andar Poente (Hospital dos Marmeleiros), pela forma carinhosa e dedicada como acompanharam a sua saudosa parente durante a sua enfermidade.

Funchal, 12 de Maio de 2018