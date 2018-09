Celestino Fernandes Batata

Faleceu

Sua esposa Maximiana de Jesus Gonçalves Lucas Fernandes; seus filhos Maria Isabel Fernandes, filhos e netos; João Humberto Fernandes, ausente na Venezuela; Ana Natália Fernandes, filhos e netos, ausentes na Austrália; José Manuel Fernandes, esposa e filhos; Albertino Fernandes, esposa e filha; Paulo Sérgio Fernandes, esposa e filho; sua nora Maria da Luz Fernandes, filhos e netos; sua nora Maria da Luz Figueira Fernandes e filhos; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho Velho do Garachico, 6, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

Sairá uma camioneta pelas 14:30 horas da Furneira, passando pela Francelheira, Garachico, Pedregal, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Terça-feira, dia 02/10/2018, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital dos Marmeleiros e do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao médico de família, Dr. Ivo, e ao serviço de transporte de doentes, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Câmara de Lobos, 26 de Setembro de 2018