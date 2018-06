Aurelina Correia de Jesus

Faleceu

Seu marido, Jorge Gomes Jardim, suas filhas, genros, netos, bisnetos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Gorgulho, 6, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da casa mortuária dos Lamaceiros, Porto Moniz, pelas 16:00 horas para a capela de São Pedro, onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral, a toda a equipa do lar do Porto Moniz e a todas as pessoas que cuidaram e visitaram a sua familiar na sua doença e informa que será celebrada uma missa pelas suas intenções no próximo Sábado, dia 09/06/2018 pelas 18:30 horas, na capela de São Pedro, Porto Moniz.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima quarta-feira, dia 13/06/2018, pelas 19:00 horas, na capela de São Pedro, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 7 de Junho de 2018