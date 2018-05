Teresa Lobo da Silva

Faleceu

Seus irmãos, Manuel dos Reis Lobo da Silva, esposa e filho, José Lobo da Silva, esposa, filhos e netos, Matilde da Luz Lobo, esposo, filhos e netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua ente querida, residente que foi à Estrada do Livramento Levada do Poiso Nº 177, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:30 horas, para a Igreja Paroquial de Cristo Rei - Monte, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Caetano - Terças.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Ponta do Sol, 13 de Maio de 2018