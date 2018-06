Antónia Faria

Faleceu com 81 anos

Seus filhos Maria Elvira Mendes Neves Ferraz, marido, filhos e netos, Maria Josefina Mendes Neves, marido e filhos, Ilídio Mendes Neves, esposa e filhos, seus netos, bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, vizinhos, amigos, primos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa Mãe, Sogra, Avó, Bisavó, Irmã, Cunhada, Tia, Prima, Vizinha, Amiga e parenta, moradora que foi ao sítio das Romeiras, Paróquia de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje sábado 16-06-2018,

saindo do Aeroporto da Madeira pelas 9:30h para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça no Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:30h, prosseguindo o cortejo fúnebre para jazigo no cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

A missa de 7º dia é na próxima quarta-feira, às 19h na igreja do Jardim da Serra, Câmara de Lobos. A família endereça um especial e merecido agradecimento às pessoas que acompanharem o funeral desta sua parenta e informa que será celebrada uma missa nas intenções das pessoas, agradecendo antecipadamente desde já a nossa profunda gratidão a quem assistir a este piedoso ato. Sairá um autocarro pelas 10:30h da Padaria Fátima, vai a Corria Xote e desce o Foto para as pessoas que queiram acompanhar esta nossa irmã até a sua última morada.

O nosso muito obrigado, um bem-haja a todos.

Estreito de Câmara de Lobos, 16 de Junho de 2018