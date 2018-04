Álvaro de Freitas

(Mais conhecido pelo Álvarinho do sete)FALECEU

Seus filhos, nora, genro, netas, seus cunhados, sobrinhos, os demais familiares e amigos, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural e residente que foi ao sítio da Nogueira - Caminho da Meia Serra, freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13h00, para a capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá um pequeno velório até à celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Dirige um merecido agradecimento às equipas médicas, de um modo especial ao Dr. Nivaldo Nunes, aos enfermeiros e assistentes operacionais do 1º piso, Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Dr. Nélio Mendonça, a todos os profissionais do Centro de Saúde da Camacha, à Prof. Laura do Centro de Dia da Camacha, bem como a todo o pessoal que exerce funções naquela Instituição, assim como, todos os utentes e amigos, por último e não menos importante, ao corpo de Bombeiros Municipais de Santa Cruz, destacamento da Camacha, tendo como resultado na união destas sinergias, a verdadeira missão e objetivo de proporcionar-lhe bem estar e uma melhor qualidade de vida.

“Um obrigado a todos, pela vossa dedicação e excelência profissional.”

Na próxima sexta-feira 06-04-2018 pelas 18h00, terá lugar na Igreja Paroquial da Camacha, a missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, reiterando os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 2 de Abril de 2018