Agostinho dos Santos

ROGAI A DEUS EM CARIDADE PELA ALMA DO SENHOR AGOSTINHO DOS SANTOS.

Morreu no Funchal, a 15 de Outubro de 2018, depois de receber os santos sacramentos (por parte do Reverendíssimo Padre Carlos Mestre Roc; da Fraternidade Sacerdotal São Pio X) e a bênção papal.

RÉQUIEM ÆTÉRNAM DONA EIS, DÓMINE, ET LUX PERPÉTUA LÚCEAT EIS

Sua viúva; Albertina, seus filhos; Agostino, Manuel e Alberto, sua neta; Valery, irmãos; José (+), João (+), Maria (+), Maria da Conceição (+), Bela (+), Hermínia (+), Eduardo (+), Luís (+), António (+) e Martinho (+); sobrinhos e outros parentes e amigos.

Rogam aos seus amigos para confiar sua alma a Deus nosso Senhor Jesus Cristo, e para assistir amanha 16 de Outubro do cortejo fúnebre saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas, logo da “missa” de corpo presente (segundo o novus ordo missæ) às 13 horas, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário (antiga Igreja de São Martinho no Funchal), por cujos actos de caridade cristã eles serão gratos.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda de um modo especial para toda a equipe de enfermagem e profissionais de Saúde do Hospital dos Marmeleiros, por todos os cuidados prestados à seu querido parente.

Mais informa que, proximamente (ainda por confirmar a data), será celebrada uma Santa Missa Católica do rito latino (de Réquiem) em sufrágio da alma do senhor Agostinho por parte dos Sacerdotes da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem a participar a este piedoso acto religioso.

REQUIÉSCAT IN PACE.

Funchal, 16 de Outubro de 2018