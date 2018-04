Maria Virgínia Silva Aguiar Sousa

A família participa que será celebrada uma missa, em sufrágio da alma da sua saudosa familiar, amanhã, Domingo, pelas 09:00 horas, na Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso, por passar neste dia o 1º aniversário do seu falecimento, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso acto.

Funchal, 28 de Abril de 2015