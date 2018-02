Wynn fez acordo secreto de 7,5 milhões com ex-funcionária em caso de paternidade

O magnata norte-americano dos casinos Steve Wynn fez um pagamento secreto de 7,5 milhões de dólares (seis milhões de euros) a uma ex-funcionária no âmbito de um processo de paternidade, segundo uma fonte próxima do caso.

O pagamento foi feito em 2005, de acordo com a fonte citada pela agência Bloomberg a coberto do anonimato, porque Wynn não queria que as acusações prejudicassem a sua empresa, Wynn Resorts Ltd, que tinha acabado de inaugurar o Hotel Wynn em Las Vegas e estava a construir outro em Macau, na altura.

Não existem provas de que o multimilionário tenha reconhecido a paternidade de qualquer criança nesse caso.

O acordo extrajudicial tornou-se um elemento central na polémica em torno de Steve Wynn depois de o diário Wall Street Journal o ter acusado de agressão sexual a 26 de janeiro, em resultado de uma investigação em que recolheu os testemunhos de várias empregadas do seu grupo empresarial, acusação logo desmentida pelo próprio e pela sua empresa.

O jornal norte-americano relata diversos incidentes, entre os quais que o presidente do conselho de administração (CEO) da Wynn Resorts terá tocado no peito de uma funcionária sem o seu consentimento, forçado uma outra a ter relações sexuais e obrigado uma terceira, massagista, a masturbá-lo.

O Wall Street Journal diz ter inquirido dezenas de pessoas que descreveram “um historial de comportamento sexual inapropriado que se prolonga por várias décadas”.

O processo para reconhecimento de paternidade pode ajudar a explicar porque é que Wynn, de 76 anos, pagou uma quantia tão elevada a uma ex-funcionária, uma questão que os advogados da sua ex-mulher e os reguladores do jogo têm tido dificuldade em explicar, pelo facto de os termos do acordo serem privados.

Uma porta-voz da Wynn Resorts citada pela Bloomberg declarou que nem a companhia nem o próprio comentarão esta nova polémica.

As ações Wynn subiram menos de 1%, para 170,90 dólares, eliminando anteriores desvalorizações na bolsa de Nova Iorque.

O magnata pagou do seu próprio bolso o dinheiro do acordo, de que primeiro houve notícia há dois anos, no âmbito de uma queixa judicial apresentada pela sua ex-mulher Elaine, que o processou para reaver o controlo dos seus 9,4% de ações na Wynn Resorts, que tinha anteriormente cedido ao marido.

Segundo o Wall Street Journal, a mulher que recebeu o acordo é uma manicure que trabalhou no Wynn Las Vegas Resort e que afirmou ter sido forçada a ter relações sexuais com ele.

Steve Wynn classificou como “absurda” a ideia de poder ter agredido sexualmente uma mulher, numa reação transmitida por uma porta-voz da Wynn Resorts.

“Vivemos hoje num mundo em que as pessoas podem fazer acusações sem se preocuparem com a verdade, e a pessoa [visada] tem então a opção de sobreviver a essa publicidade difamadora ou de se meter em processos judiciais durante vários anos”, declarou.

O magnata afirmou que a sua ex-mulher Elaine está na origem de tais acusações, destinadas a beneficiá-la no processo que trava contra ele, exigindo a revisão das condições do divórcio.

O grupo Wynn Resorts condenou também a manobra de Elaine Wynn para “manchar a reputação do senhor Wynn” garantindo que se rege “pelos mais elevados padrões em matéria de ética”, tendo dado aos seus funcionários formação anti-assédio obrigatória e aberto uma linha telefónica para denúncias, que nunca recebeu qualquer chamada sobre Steve Wynn.

Tendo começado como proprietário de um pequeno grupo de salas de bingo no nordeste dos Estados Unidos, Steve Wynn construiu um império do jogo com o seu nome, em que se incluem, nomeadamente, os casinos Mirage e Bellagio, em Las Vegas, e o Wynn Resort em Macau.

Desde que as acusações foram divulgadas, as ações da Wynn Resorts perderam mais de 17% do valor, o conselho de administração da companhia lançou uma investigação independente e os reguladores do Nevada, de Massachusetts e de Macau mostraram-se igualmente interessados em saber mais sobre o caso.

Por sua vez, as universidades da Pensilvânia e do Iowa retiraram o nome de Steve Wynn atribuído, respectivamente, a uma área comum e a um instituto de oftalmologia.

O acordo e a razão pela qual não foi anteriormente revelado estarão no centro da investigação da Comissão de Jogo do Massachusetts, indicaram as autoridades estaduais na quarta-feira, numa audiência.

Os reguladores poderão suspender ou revogar a licença da Wynn Resorts para operar no estado, pondo em risco o casino de 2,4 mil milhões de dólares da companhia em construção na área de Boston.

De acordo com as autoridades do Massachusetts, o departamento jurídico da Wynn Resorts não considera que houvesse alguma obrigação de revelar o acordo judicial durante o processo de aprovação do licenciamento.

“A população do Massachusetts tem o direito de saber o que raio aconteceu aqui”, disse o presidente da comissão, Stephen Crosby, na audiência.