Wall Street em queda depois de Trump anunciar tarifas importações aço e alumínio

Os índices bolsistas em Wall Street estão hoje em queda acentuada, com os investidores receosos com possíveis retaliações dos parceiros comerciais norte-americanos, depois de Donald Trump ter decidido aplicar tarifas às importações de aço e alumínio.

O Presidente dos EUA anunciou hoje que irá impor taxas às importações de aço (25%) e alumínio (10%).

O índice alargado Standard & Poor’s 500 está a recuar 1,7%, o seletivo The Dow Jones industrial 2,0% e o tecnológico Nasdaq 1,8%.

As empresas industriais que podem ser atingidas pelos aumentos de preços estão com fortes perdas.

Por exemplo, a Caterpillar está a desvalorizar 3,4% e a Boeing 4,0%.

Ao contrário, as empresas beneficiadas com a medida protecionista estão com acentuadas subidas. Assim, a U.S. Steel avança 5,2% e a AK Steel 6,5%.