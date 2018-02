Visita do presidente da FIFA “abre portas” a Cabo Verde

O chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, disse hoje que a visita do presidente da FIFA a Cabo Verde “motiva” e “abrem-se portas” para o país melhorar a sua performance em vários domínios.

“Simbolicamente [a visita do presidente da FIFA] é importante. Motiva, fala-se mais do nosso futebol, do nosso país, dos ‘Tubarões Azuis’ [nome pelo que é conhecida a selecção nacional], abrem-se portas sempre para melhorarmos a nossa performance em todos os domínios”, disse.

Jorge Carlos Fonseca falava aos jornalistas após ter recebido o presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino, que terminou ao início da tarde uma visita de cerca de 17 horas a Cabo Verde.

O chefe de Estado cabo-verdiano disse também que a visita do mais alto dirigente do futebol mundial a Cabo Verde mostra que as autoridades desportivas, e não só, estão atentas ao país.

A visita do presidente da FIFA a Cabo Verde acontece um mês após o da CAF também ter estado no país.

Para Jorge Carlos Fonseca, significa que Cabo Verde e o seu futebol têm “respeitabilidade e credibilidade” e que a federação “mostra dinamismo e tem contactos importantes”.

“O presidente da FIFA é uma personalidade muito importante. A FIFA tem uma simbologia, uma importância no mundo, o futebol hoje movimenta muita gente, muitos recursos, muitas paixões e é um acontecimento muito relevante para o país e também para o nosso futebol”, considerou o dirigente.

Jorge Carlos Fonseca disse que durante a conversa com o dirigente máximo do futebol mundial falou sobre os problemas de Cabo Verde, nomeadamente ao nível das infra-estruturas e o facto de ser um país arquipelágico, que dificulta que a selecção jogue fora da ilha de Santiago.

“Isso implica adaptação e melhoria de alguns recintos desportivos. Nomeadamente, falei-lhe de São Vicente, mas também interior de Santiago e outras ilhas”, prosseguiu.

O presidente da república cabo-verdiana sublinhou a garantia do presidente da FIFA de promover o desporto e do futebol junto dos jovens de ambos os sexos em Cabo Verde, considerando que só assim o país poderá ter uma “grande selecção e uma grande competitividade no futebol”.

“Se temos dificuldade em mobilizar os talentos que estão em Portugal, França, Angola, Senegal, Suíça, podemos ter mais jogadores que estão nas ilhas a integrar a selecção nacional e muito mais que singram lá fora e podem também integrar a selecção”, salientou o chefe de Estado.

Durante a sua estada em Cabo Verde, o presidente da FIFA visitou ainda o edil da Praia, Óscar Santos, que lhe entrou as chaves da cidade, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, manteve um encontro com a direcção da FCF e terminou com um almoço oferecido pelo presidente da república.