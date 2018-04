Vinte e um presos morreram num motim no Brasil

Autoridades da área de segurança pública do Estado brasileiro do Pará, no norte do país, disseram hoje que 21 das 22 pessoas mortas esta semana numa prisão local eram reclusos que tentaram realizar uma fuga em massa.

Um guarda da penitenciária de Santa Izabel também foi morto durante o tiroteio que ocorreu em 10 de abril.

Em comunicado, o Departamento de Segurança Pública do Pará informou que cinco dos 21 presos mortos dentro de um bloco da penitenciária usaram pistolas e explosivos para ajudarem outros reclusos a fugirem.

Numa anterior declaração à imprensa foram dados como mortos 20 reclusos e a Secretaria de Segurança Pública do Pará disse que nenhum prisioneiro conseguiu fugir.

A polícia está a investigar se a fuga foi planeada dentro ou fora da prisão.