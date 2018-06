Vinte e quatro suspeitos de distribuírem pornografia infantil detidos em Espanha

Vinte e quatro suspeitos de distribuírem imagens pornográficas de crianças pela internet foram detidos pela polícia espanhola, anunciaram hoje as autoridades locais.

Entre os suspeitos detidos estão cidadãos de Inglaterra, do Gana, Paquistão e Equador.

As autoridades encontraram milhares de imagens de abuso sexual de menores na posse de um britânico detido, acrescentaram as autoridades espanholas citadas pela agência Associated Press (AP).

A polícia espanhola identificou ainda oito pessoas alegadamente envolvidas na rede, que partilhava ilegalmente as imagens através das redes sociais Facebook e Skype.

As detenções ocorreram em várias localidades espanholas, de Madrid a Barcelona, assim como nas ilhas Canárias e nas Baleares.

A polícia acrescentou que entre os detidos se encontra um pastor evangélico e um alegado membro de um gangue urbano que trabalhava num refeitório escolar.