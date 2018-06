Vinte distritos do centro e sul de Moçambique com falta de alimentos

Um grupo de vinte distritos do centro e sul de Moçambique vão necessitar de apoio de emergência em produtos alimentares, até Setembro, devido à fraca produção agrícola, anunciaram as autoridades moçambicanas.

“Nesta fase, a assistência humanitária alimentar é urgente para reduzir as lacunas no consumo alimentar”, referiu Dino Buene, responsável nacional do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (Setsan), citado hoje pelo jornal estatal Notícias.

A crise alimentar vai afectar alguns distritos das províncias de Tete e Sofala, no centro, e de Inhambane e Gaza, no sul, de acordo com dados da equipa multissetorial para o sector alimentar.

A fraca produção agrícola está associada a diversas pragas e à irregularidade das chuvas, acrescenta.

A maioria dos 28,8 milhões de habitantes de Moçambique pratica agricultura de subsistência e depende da época chuvosa, que decorre anualmente de Novembro a Abril.

A Rede de Sistemas de Alerta Antecipado de Fome (FEWS Net, sigla inglesa) já tinha lançado também um alerta no final de Maio.

“Devido a uma fracassada campanha agrícola de 2017/18, os agregados familiares mais pobres não têm acesso a rendimento aos níveis habituais no interior de Gaza, Inhambane, norte de Maputo, sul de Tete e partes das províncias de Manica e Sofala”, referiu num relatório consultado pela Lusa.