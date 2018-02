Venezuela vai denunciar às Nações Unidas “campanha xenófoba” contra os seus cidadãos

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na sexta-feira que ordenou a denúncia às Nações Unidas da “campanha xenófoba” contra os venezuelanos em vários países do mundo.

“Determinei que fossem tomadas medidas e denunciado ao nível das Nações Unidas a campanha xenófoba contra o povo da Venezuela em vários países do mundo”, disse Nicolás Maduro no canal de televisão estatal VTV.

O chefe de Estado referiu ainda que os venezuelanos residentes no estrangeiro podem contar com as embaixadas e consulados do país para processar quem contra eles tome medidas de ódio, discriminação ou xenofobia.

“E aos venezuelanos no mundo digo: contem com as embaixadas e consulados para denunciar aqueles que cometam acções de ódio, de discriminação ou de xenofobia contra vocês em qualquer país onde estejam a viver. Contem com todo o apoio legal, diplomático, consular”, declarou.

O Presidente da Venezuela, que na quinta-feira tinha denunciado a existência de uma “campanha xenófoba” contra os venezuelanos, tornou a responsabilizar a “direita do mundo” e a imprensa por esta situação.

Nicolás Maduro considerou que estas campanhas são “semelhantes às do regime nazi contra os judeus” e são o “produto da louca campanha de guerra psicológica” de Julio Borges, ex-presidente do parlamento venezuelano, e de Luis Florido, presidente da Comissão de Política Exterior do parlamento.

“Falar mal da Venezuela no mundo, bom, passou a ser uma moda e agora a campanha xenófoba contra todos os venezuelanos”, adiantou, informando ter determinado a criação de um “plano especial” para enfrentar estas campanhas e “para dar atenção integral, através do Cartão da Pátria”, com o qual o Governo oferece apoio social, incluindo alimentação, aos cidadãos afectados pela crise que atravessa o país.

Dirigindo-se aos concidadãos que vivem no estrangeiro, Nicolás Maduro referiu que “como a Venezuela não há dois” países, pelo que este é uma terra para amar.

Devido à crise económica, aumentou o número de venezuelanos que abandonaram o país e, embora não existam dados oficiais, serão centenas de milhares, de acordo com as estimativas mais conservadoras.