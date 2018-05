Venezuela em incumprimento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento

A Venezuela entrou em incumprimento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), anunciou segunda-feira aquele organismo, explicando que, por esse motivo, o Banco Mundial não pode realizar empréstimos ao país.

“Na segunda-feira, 14 de maio, a Venezuela atingiu o limite de 180 dias que o BID prevê para pagamentos em atraso, pelo valor de 88,3 milhões de dólares (74,3 milhões de euros), permanecendo na condição de inadimplência”, explica um comunicado do BID.

O documento, publicado na página web, precisa que o incumprimento “total dos empréstimos da Venezuela com o BID, incluindo os montantes que ainda não atingiram o limite de 180 dias, somam 212,4 milhões de dólares (180 milhões de euros) de uma dívida total de 2.011 milhões de dólares (1.704 milhões de euros)”.

“A dívida da Venezuela representa 1,6% do total de ativos do banco, a 31 de março de 2018”, adianta o comunicado.

Por outro lado, explica que “de acordo com as regras do BID, sobre pagamentos inadimplentes, o Banco Mundial não pode realizar qualquer atividade de empréstimo com a Venezuela, até que salde a mora”.

“Por uma questão de política o BID não reprograma os empréstimos com garantia soberana”, adianta aquele organismo.

No comunicado, o BID diz não esperar que a situação de atraso da Venezuela venha a afetar os índices de liquidez e o capital do Banco, “que permanecem robustos e em conformidade com as políticas financeiras”.

O comunicado termina explicando que a Venezuela foi um dos membros fundadores do banco e “tem reiterado o seu compromisso com o BID e a sua intenção de fazer pagamentos regulares”.

“O BID reconhece os esforços da Venezuela e continuará a trabalhar com seu governo para resolver o atraso nos pagamentos”, conclui.

