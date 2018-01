Venezuela condena novas sanções dos EUA contra quatro antigos políticos e militares

A Venezuela condenou hoje a decisão dos EUA de impor novas sanções a quatro altos funcionários do Governo do Presidente Nicolás Maduro, a quem Washington acusa de “esquecer a missão profissional republicana”.

“A Venezuela condena categoricamente a reiterada pretensão do Governo dos EUA de impor, de maneira ilegal, sanções unilaterais contra altos funcionários do Estado venezuelano, em violação tanto do direito internacional como dos propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas”, explica um comunicado divulgado em Caracas.

No documento, Caracas “alerta a comunidade internacional sobre estas novas ações hostis e não amigáveis de parte do regime norte-americano, contra a pátria de Bolívar [Simón, político que liderou a independência da Venezuela e outros países da América Latina] que se enquadram numa nova onda de agressão que se inicia no começo de um novo ano em que se realizarão eleições presidenciais no nosso país”.

Para a Venezuela, o regime norte-americano procura preencher um vazio deixado pela oposição venezuelana, depois de três importantes derrotas eleitorais em 2017, pretendendo submeter o povo venezuelano através de sanções e sabotagens destinadas a debilitar as nossas instituições e a reativar a violência, que o povo venezuelano tem superado e condenado contundentemente através do voto”.

No comunicado, divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores, a Venezuela condena ainda alegados planos desestabilizadores da Embaixada dos EUA em Caracas, para “promover a destruição violenta da democracia” e “gerar o caos social”.

“Todas as sanções afetam de maneira direta os venezuelanos, pois o seu impacto repercute sobre a nossa capacidade soberana de negociação da dívida e de importação de artigos de consumo básicos como alimentos e medicamentos; são uma ação criminosa e hostil contra o nosso nobre povo”, explica.

O comunicado conclui sublinhado que a Venezuela “é um país livre, soberano e independente” que não se “submeterá jamais aos desígnios de nenhuma potência estrangeiro”.

O Departamento do Tesouro (DT) dos EUA anunciou, sexta-feira, sanções contra quatro funcionários do Governo venezuelano, chefes militares ativos e reformados.

Segundo o DT, os sancionados foram incluídos numa lista negra do Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros, por alegada vinculação com casos de corrupção feitos “em cargos governamentais atuais e por ex-funcionários que continuam beneficiando-se” do atual Governo.

Washington acusa os funcionários de terem “esquecido a missão profissional republicana”.

As sanções incluem interdição de entrar em território norte-americano, congelamento de contas e a proibição de que os empresários e empresas norte-americanos realizem negócios com os sancionados.

Foram sancionados o ex-ministro e governador do Estado de Arágua, o general reformado Rodolfo Clemente Marco Torres, o general reformado e ex-governador do Estado de Bolívar, Francisco José Rangel Gómez, o general de divisão da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), Fábio Enrique Zavarse Pabón, e o tenente-geral do Exército e ministro de Fronteiras, Gerardo José Izquierdo Torres.