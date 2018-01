Venezuela acumulou 2.616% de inflação em 12 meses

A subida de preços na Venezuela atingiu 2.616% no acumulado entre janeiro e dezembro de 2017, segundo dados divulgados hoje pela Assembleia Nacional, onde a oposição detém a maioria, durante uma conferência de imprensa em Caracas.

“Em dezembro a inflação foi de 85%, acumulando um total de 2.616%, durante o ano 2017”, disse o parlamentar Rafael Guzmán, membro da Comissão de Finanças do parlamento.

Segundo a oposição, se não forem tomadas medidas adequadas para controlar a inflação “em 2018, chegará a 14.000% de hiperinflação” o que causará que a população dependa do Governo para poder adquirir muitos produtos, a preços subsidiados.

Alertou, contudo, que o Estado “também não tem suficientes (recursos) para alimentar os 30 milhões de venezuelanos” que vivem no país.

O deputado José Guerra, também da Comissão de Finanças do parlamento, explicou que a Venezuela tem a maior inflação acumulada da América Latina e que está num processo hiperinflacionário.

O parlamentar responsabilizou o Banco Central da Venezuela pela situação, por estar a “imprimir dinheiro para continuar a financiar o Governo” do Presidente Nicolás Maduro.

José Guerra recomenda eliminar o atual sistema de controlo cambial que impede o livre acesso a moeda estrangeira no país, para a impressão de dinheiro inorgânico, refinanciar a dívida externa através de um plano económico, conseguir assistência financeira internacional que permite aceder a divisas (moeda estrangeira).

José Guerra disse ainda que a Venezuela “não pode continuar” no caminho do Zimbabué, em que “os comerciantes foram presos e depois não havia produtos” e condenou que as autoridades tenham obrigados os supermercados a baixar os preços dos produtos.

“Atacar os comércios e a propriedade privada fará aumentar a escassez e a falta de abastecimento”, disse Rafael Guzmán.