Várias pessoas morreram em colapso de ponte pedonal nos Estados Unidos

Várias pessoas morreram na sequência do colapso de uma ponte pedonal na zona de Miami, no Estado norte-americano da Florida, havendo também muitos feridos, de acordo com as autoridades locais, citadas pela estação de televisão CNN.

De acordo com um porta-voz da ‘Florida Highway Patrol’ [a polícia de trânsito do estado da Florida], citado pela CNN, “cinco ou seis carros” foram esmagados pela estrutura, com cerca de 53 metros de comprimento e 950 toneladas de peso.

Um porta-voz dos bombeiros de Miami adiantou há CNN que há “muitos feridos”.

A ponte pedonal, instalada no sábado e que deveria ser inaugurada no início de 2019, dá acesso à Universidade Internacional da Florida.

A estrutura atravessa uma autoestrada com sete vias, que liga o ‘campus’ da Universidade à cidade de Sweetwater, onde vivem cerca de quatro mil estudantes.