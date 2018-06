Vaga de suicídios alerta para pressão sobre funcionários públicos chineses

Seis funcionários do Governo e do Partido Comunista da China (PCC) suicidaram-se no último mês, num fenómeno que especialistas dizem dever-se à forte pressão a que estão submetidos os quadros do regime chinês.

O jornal oficial do PCC Global Times alerta hoje para a vaga de suicídios e cita o psicólogo do Departamento de Segurança Pública de Zhejiang, leste do país, e consultor do ministério de Segurança Pública, Zhao Guoqiu, que culpa o stress.

Entre os 15 pacientes que Zhao atende todas as semanas, metade são funcionários do Governo, e a maioria sofre de depressão e ansiedade.

O psicólogo, que há mais de trinta anos trata problemas de saúde mental de funcionários do Governo, estima que cerca de 25% destes sofrem de insónia.

Segundo uma investigação do Instituto de Psicologia da Academia de Ciências da China, entre 2009 e 2017, mais de 280 funcionários chineses suicidaram-se, um número que poderá ser “muito maior, já que alguns casos não são tornados públicos”, segundo o responsável pela investigação, Zhu Zhuohong.

Só em 2017 suicidaram-se 40 funcionários públicos. A principal causa é a pressão no trabalho, devido à restrita supervisão e prazos apertados, explica Zhu.

Entre os 204 casos de suicido analisados, 40% ocorrem no local de trabalho e 30% em casa.

Segundo Zhao, os funcionários públicos têm menos formas de libertar o stress, já que sair com amigos e outras formas de entretenimento podem ser associadas a comportamento corrupto.

A campanha anticorrupção em curso na China, lançada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, há cinco anos, resultou na punição de mais de um milhão de membros do PCC, incluindo com penas de prisão perpétua.

Quadros do regime chinês estão também frequentemente sob pressão para aumentar as receitas e impulsionar o crescimento económico, face ao crescente endividamento dos governos locais.