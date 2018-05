União Europeia reitera apoio a acordo nuclear com Irão enquanto aguarda anúncio de Trump

A União Europeia reiterou hoje o seu apoio ao acordo nuclear com o Irão, após uma reunião em Bruxelas com a participação do ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros iraniano, a poucas horas do anúncio da decisão do presidente norte-americano, Donald Trump.

Num curto comunicado divulgado pelo Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE), o corpo de diplomacia da UE indica que a secretária-geral do SEAE, Helga Schmid, presidiu hoje em Bruxelas a consultas com o Irão sobre o Plano de Ação Conjunto Global, numa reunião na qual participaram representantes dos três países signatários do acordo (E3) -- França, Alemanha e Reino Unido -- e o ministro Abbas Araghchi.

“A UE/E3 aproveitou esta oportunidade para reiterar o seu apoio à continuação da implementação plena e efetiva do Plano de Ação Conjunto Global por todas as partes”, lê-se no comunicado, publicado horas antes de Donald Trump anunciar, às 14:00 de Washington (19:00 em Lisboa) se os Estados Unidos se mantêm ou se retiram do acordo concluído em julho de 2015 entre o Irão e o grupo 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- EUA, Rússia, China, França e Reino Unido -- e a Alemanha).

O Presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o chefe da diplomacia do Reino Unido, Boris Johnson, viajaram nos últimos dias para Washington para tentar persuadir o Presidente norte-americano a permanecer no acordo.

Trump tem reclamado mais inspeções e, sobretudo, a eliminação dos prazos impostos a Teerão em relação ao programa nuclear, que expiram em 2025 e em 2030.

Para os europeus, o acordo de 2015 continua a ser o melhor instrumento para impedir o Irão de desenvolver armas nucleares.

Do lado iraniano, o principal interesse é não ser excluído do sistema financeiro e comercial mundial.