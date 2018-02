União Europeia luta pelo fim da mutilação genital feminina

No Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina, assinalado hoje, 5 de Fevereiro, a Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e demais comissários, confirmam a determinação em pôr termo a esta prática que é dolorosa e traumatizante e tem consequências a longo prazo para a saúde.

Trata-se de uma prática que visa quase sempre crianças e que constitui uma violação dos direitos humanos fundamentais e uma forma extrema de discriminação contra as mulheres e as raparigas.

Mas apesar dos esforços da União Europeia e dos seus parceiros, 200 milhões de raparigas continuam a ser vítimas desta violação, que ocorre em todo o mundo. Estima-se que, até 2030, o número de raparigas que correm o risco de ser submetidas a esta prática permanecerá idêntico.

Até mesmo na Europa, algumas raparigas são ainda hoje sujeitas a esta prática ilegal. A Comissão trabalha no sentido de prevenir essa prática através da formação de profissionais, como juízes, funcionários dos serviços de asilo ou médicos que estão em contacto com raparigas em situação de risco e já adoptou a legislação para garantir que esta prática não goze de impunidade na Europa.

A mutilação genital feminina é um crime em todos os Estados-Membros da UE e, na maioria destes países, uma pessoa que leve raparigas para fora da UE para serem mutiladas pode ser processada. Por último, as vítimas desta prática beneficiam de um elevado nível de protecção na UE.

“A nível internacional lançámos, em colaboração com as Nações Unidas, uma iniciativa sem precedentes — a Iniciativa Spotlight — que visa eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e as raparigas. Através desta iniciativa, centraremos os nossos esforços especialmente na luta contra a mutilação genital feminina na África Subsariana, região em que esta prática é ainda muito frequente. Com estas acções prestamos um apoio específico e directo às vítimas destas práticas tão nocivas”, refere em comunicado.

A União Europeia continuará a colaborar com todos aqueles que estejam empenhados em eliminar a mutilação genital feminina: pais, activistas de todas as idades, incluindo raparigas, médicos, professores, profissionais de saúde, defensores dos direitos das crianças e dos direitos humanos, autoridades judiciais, líderes políticos, religiosos e comunitários e governos.