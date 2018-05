União Europeia e Cuba assumem “diferenças” relativamente à Venezuela

Os chefes de diplomacia da União Europeia e de Cuba assumiram hoje, numa conferência de imprensa conjunta em Bruxelas, as suas “diferenças” relativamente à Venezuela e à credibilidade das eleições presidenciais agendadas para o próximo domingo.

Respondendo a uma questão sobre a situação na Venezuela, a Alta Representante da UE para a Política Externa, Federica Mogherini, voltou a pedir um processo credível: “O que não parece ser o caso neste momento”, disse, e manifestou uma vez mais inquietação com os “sinais” que chegam da Venezuela, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, defendeu que “não deve haver ingerências nos assuntos internos de um país soberano, com um Governo legitimamente eleito”.

“Em muitos temas temos visões comuns, noutros temos diferenças. Este é um tema no qual prevalecem as diferenças”, declarou Parrilla, sustentando que “a Venezuela é um Estado soberano, que deve ser tratado pela comunidade internacional na base no respeito do direito internacional”.

Apontando que a Venezuela “realizou mais eleições nos últimos anos” do que qualquer país da UE ou da América Latina e Caribe, o chefe de diplomacia cubano disse que “é à Venezuela que cabe decidir sobre os seus assuntos internos, pois é da sua estrita soberania” e considerou mesmo que as eleições de domingo são “motivo de esperança e confiança”.

Já Mogherini apontou que todos “conhecem muito bem a posição da UE sobre a Venezuela e sobre a eleição do próximo domingo”, no sentido de “pedir um processo que seja credível, com a participação de todas as forças políticas, transparente e um calendário que o permita, o que não parece ser o caso neste momento”.

“A esperança é a última a morrer, mas os sinais que recebemos da Venezuela não são de todo encorajadores. Mas se algum ator na região poder ajudar a reabrir a via do diálogo, tal será apoiado pela UE”, disse, referindo-se à possibilidade de Cuba desempenhar um papel de intermediário entre as autoridades e a oposição, como o fez na Colômbia.