Um morto e um ferido em tiroteio nos EUA após cerimónia de final de curso

A polícia da região metropolitana de Atlanta, Estados Unidos, disse hoje que uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um tiroteio entre participantes de uma cerimónia de final de curso.

De acordo com a mesma fonte, a troca de tiros aconteceu em Clayton County, sul de Atlanta.

O chefe de segurança das escolas do condado, Thomas Trawick, disse que os disparos tiveram lugar no parque de estacionamento Mount Zion depois de uma discussão entre pessoas que tinham estado na cerimónia de final de curso do centro Perry Learning, uma alternativa às tradicionais escolas secundárias.