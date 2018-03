UE reúne-se com representante da Coreia do Norte na próxima semana

Altos funcionários da União Europeia (UE) vão reunir-se na próxima semana em Bruxelas com Kim Sing Gyong, um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, indicaram hoje fontes comunitárias, citadas pela agência espanhola EFE.

O encontro foi pedido por Pyongyang, afirmaram as mesmas fontes, que precisaram que Kim Sing Gyong, director do departamento europeu do Ministério norte-coreano, vai ser recebido por altos funcionários do serviço europeu de acção externa e da Comissão Europeia.

As fontes comunitárias escusaram-se a adiantar os assuntos que serão abordados no encontro, mas, segundo os ‘media’ internacionais, o representante de Pyongyang irá provavelmente falar sobre a ajuda ao desenvolvimento destinada à Coreia do Norte e as sanções europeias aplicadas contra o país.

No passado dia 19 de Março, a titular da diplomacia da Coreia do Sul, Kang Kyung-wha, participou como convidada no Conselho de Negócios Estrangeiros da UE.

Na altura, a ministra sul-coreana agradeceu o “esforço conjunto” da UE e da comunidade internacional face à Coreia do Norte, que aceitou começar um processo de diálogo sobre uma possível desnuclearização da península coreana.

No próximo dia 27 de Abril, está previsto um encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in. Será a primeira cimeira entre as duas Coreias em 11 anos.

Para Maio é aguardada uma cimeira inédita entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos.