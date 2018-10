UE disponível para aceitar extensão do período de transição do Brexit

O presidente do Conselho Europeu reiterou hoje a disponibilidade dos 27 para prolongar o período de transição após a saída do Reino Unido da União Europeia, caso esta seja a condição necessária para alcançar um acordo.

“Uma vez que a primeira-ministra [Theresa] May apresentou a ideia de prolongar o período de transição, deixem-me repetir que se o Reino Unido considerar que tal extensão é necessária para alcançar um acordo, tenho a certeza que os líderes estarão preparados para responder positivamente”, assumiu.

Donald Tusk, que intervinha no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, reconheceu que, na cimeira europeia da última semana, foi evidente que o Reino Unido precisa de mais tempo para encontrar “uma solução precisa” para fechar o acordo de saída da União Europeia (UE).

“Estou preparado para convocar um Conselho Europeu quando e se o negociador comunitário [para o ‘Brexit’, Michel Barnier] disser que foram feitos progressos significativos”, reiterou.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, não excluiu em 18 de outubro a possibilidade de aceitar uma extensão do período de transição após o ‘Brexit’, para ter mais tempo para alcançar um acordo comercial com a UE.

“Uma nova ideia surgiu e essa ideia, neste momento, é a opção de estender o período de transição por mais alguns meses. Mas seria mesmo só mais alguns meses”, disse à entrada para o segundo dia do Conselho Europeu, em Bruxelas.

No entanto, de acordo com a primeira-ministra britânica, essa opção só seria ativada caso não fosse possível fechar o acordo para a futura relação comercial a 31 de dezembro de 2020, dia em que termina o período de transição já acordado.

Nesta segunda-feira, May voltou a admitir que a extensão do período de implementação da saída britânica da UE é “indesejável”, mas importante para romper o impasse nas negociações.