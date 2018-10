Tufão Yutu atinge as Filipinas e força a retirada de casa de milhares de pessoas

O tufão Yutu atingiu hoje as Filipinas e provocou danos materiais, como a queda de árvores e casas que perderam os telhados, além de forçar a retirada de milhares de pessoas, de acordo com fontes dos serviços de resgate.

A tempestade - que passou ao sul da trajetória do tufão Mangkhut, que fez dezenas de mortos no mês passado -- provocou trombas de água em Luzón, a ilha mais populosa do arquipélago.

Yutu tocou a terra hoje ao amanhecer, com ventos que sopravam a 150 quilómetros por hora, com rajadas de até 210 quilómetros por hora.

As equipas de socorro estão a avaliar os danos causados pelo tufão.

“Nós vemos os ramos de árvores nas estradas, por exemplo, mas são as enchentes que destroem casas aqui”, disse à AFP Caroline Haga, porta-voz da Cruz Vermelha, que está na província de Nueva Vizcaya.

“As pessoas precisam de ser resgatadas”, indicou ainda a porta-voz.

Quase 10.000 pessoas que vivem em áreas baixas deixaram as suas casas antes da chegada do tufão devido ao risco de inundações.

Os ventos destruíram casas, telhados ficaram desfeitos e postes de luz e árvores foram arrancados.

Os responsáveis pela gestão de catástrofes disseram que o Yutu é menos poderoso do que o Mangkhut, que provocou a morte de mais de 100 pessoas, a maioria num deslizamento de terra na região de mineração de Itogon.

As Filipinas são atingidas todos os anos por cerca de 20 tufões, que causam centenas de mortes e agravam ainda mais a pobreza que atinge milhões de pessoas.

O Haiyan, um dos tufões mais violentos de sempre, devastou o centro do arquipélago em novembro de 2013, deixando mais de 7.350 mortos ou desaparecidos, tendo ainda deixado sem habitação mais de quatro milhões de pessoas.