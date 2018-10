Trump promete a Bolsonaro cooperação nas áreas do comércio e militar

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que teve uma “excelente conversa” com o Presidente eleito de Brasil, Jair Bolsonaro, com quem se comprometeu a trabalhar “estreitamente” em matérias “comercial e militar”.

“Tive uma boa conversa com o recém eleito presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições por uma margem substancial. Acordamos que Estados Unidos e Brasil trabalharão estreitamente em matérias comerciais, militares e todas as outras”, assegurou Trump numa mensagem na sua conta na rede Twitter.

“Excelente chamada, na qual expressei as minhas felicitações”, sublinhou Donald Trump.

O Presidente eleito do Brasil explicou que quer acabar com as “tendências ideológicas” na política externa e rodear o Brasil dos países mais desenvolvidos, recuperando o “respeito internacional”.

No plano comercial, defendeu intercâmbios com “todo o mundo”, mas “sem prejudicar os interesses dos empresários e dos industriais”.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no domingo, na segunda volta das eleições presidenciais, o 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

De acordo com os dados do Supremo Tribunal Eleitoral, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda), conquistou 44,9% dos votos, com o escrutínio provisório (99,99% das urnas apuradas) a apontar para 21% de abstenção do total de eleitores inscritos (mais de 147,3 milhões).

Numa declaração à porta de sua casa, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ainda no domingo, o Presidente eleito prometeu que o seu Governo “será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade”.

“Este é um país de todo nós, brasileiros natos ou de coração, de diversas opiniões, cores e orientações”, disse Jair Bolsonaro.