Trump elogia profissionais de saúde e de segurança após visitar vítimas de tiroteio em escola

O Presidente dos Estados Unidos da América elogiou na sexta-feira o trabalho dos profissionais de saúde e das forças de segurança na sequência do tiroteio numa escola em Parkland, que fez 17 mortos e 14 feridos.

“O trabalho dos médicos, dos enfermeiros, do hospital, dos primeiros socorros e das forças de segurança é incrível. A velocidade com que transportaram as vítimas ao hospital é um recorde”, afirmou Donald Trump.

O Presidente dos Estados Unidos, acompanhado pela mulher, Melanie Trump, visitou o hospital Broward Health, onde estão alguns dos feridos, tendo confirmado que falou com as vítimas.

“Falei e é muito triste uma coisa como esta acontecer”, declarou, agradecendo o trabalho dos profissionais de saúde.

O Presidente dos Estados Unidos esteve depois com elementos das forças de segurança, ocasião onde manifestou o desejo de que tenham o reconhecimento que merecem face à resposta ao tiroteio.

“Eu estive no hospital com muitos pais [das vítimas] e eles estão muito agradecidos pelo trabalho que fizeram”, afirmou o Presidente norte-americano ao responsável policial do condado de Broward, onde estava também o governador do estado a Florida, Rick Scott.

Donald Trump acrescentou que os jovens feridos no tiroteio estavam “em grande forma”, atendendo ao que passaram, e confessou ter ficado impressionado com a rapidez com que foram socorridos os feridos.

Contudo, Trump nada disse a propósito do sofrimento por que está a passar a comunidade e um país, chocados com mais um tiroteio num estabelecimento de ensino.

O Presidente dos Estados Unidos também não fez qualquer referência ao debate sobre a regulamentação do acesso às armas no país que se seguiu ao tiroteio no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkland.