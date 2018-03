Trump diz que tem “excelente relacionamento” com Presidente do México

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que tem um “excelente relacionamento” com o seu homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, e acrescentou que estão a tentar resolver os assuntos entre os dois países.

Donald Trump disse que o Presidente mexicano é “uma pessoa maravilhosa” e que estão “a tentar resolver os assuntos”.

“Vamos ver se vamos resolver ou não”, disse Trump, durante uma visita à Califórnia para analisar protótipos para construir o muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

As relações entre os dois países estão tensas desde que Donald Trump assumiu o cargo, prometendo construir um muro da fronteira do sul para travar a imigração ilegal. Trump insistiu que seria o México a pagar o muro, algo que este país sempre recusou.

Trump visitou Peña Nieto no México durante a campanha de 2016, mas o Presidente mexicano cancelou duas vezes os planos para se encontrar com Trump na Casa Branca por causa da insistência do Presidente norte-americano para que o México pague pelo muro.