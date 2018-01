Trump desmente relações tensas entre Washington e Londres

O Presidente dos Estados Unidos salientou hoje em Davos (Suíça) que mantém “uma muito boa relação” com a primeira-ministra britânica, Theresa May, classificando como “falso rumor” a ideia de que as relações entre Washington e Londres estão tensas.

“Estamos no mesmo comprimento de onda em, penso eu, todos os aspectos”, disse Donald Trump à margem de um encontro oficial com May no Fórum Económico Mundial, a decorrer em Davos.

A reunião com May foi a primeira de Trump nesta sua deslocação a Davos, onde pretende explicar a sua política económica para os Estados Unidos e atrair investimento estrangeiro para o seu país.

Trump disse que ele e May tem um “relacionamento verdadeiramente bom, ainda que algumas pessoas não acreditem nisso”.

Quanto à chefe do Governo britânico, salientou que o “relacionamento especial” entre os EUA e o Reino Unido é para continuar.

Trump e May trocaram críticas no passado mês de novembro, após o Presidente norte-americano ter republicado no Twitter vídeos anti-muçulmanos de um grupo de extrema-direita.

Pouco tempo depois - e após uma vaga de críticas ao seu apoio à extrema-direita - Trump cancelou uma viagem oficial a Londres, para a abertura da nova embaixada americana.

Trump é o primeiro Presidente dos EUA em funções a ir a Davos desde Bill Clinton, no ano 2000.

A sua presença no encontro anual - que reúne as elites políticas e económicas, maioritariamente defensoras do livre comércio e da globalização - levantou algumas críticas, uma vez que a política económica de Trump tem passado, em larga medida, por medidas proteccionistas.