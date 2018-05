Trump anuncia libertação do norte-americano Joshua Holt preso na Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a libertação de Joshua Holt, um cidadão norte-americano que está preso na Venezuela desde 2016.

“Boas notícias sobre a libertação do refém norte-americano na Venezuela. Deve aterrar em Washington D.C. esta tarde e estar na Casa Branca, com a sua família, pelas 24 horas [de Lisboa]. A grande gente de Utah estará feliz!”, escreveu Trump na rede social Twitter.

Fontes da embaixada dos Estados Unidos em Caracas disseram à Efe que o senador republicano Bob Corker, que se reuniu esta semana com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, encontrou-se também com Holt durante a sua visita à capital da Venezuela.

Holt, um mórmon do Estado do Utah, viajou em junho de 2016 para a Venezuela, onde se casou com Thamara Holt, uma venezuelana que conheceu pela Internet, tendo vivido temporariamente no país enquanto esperavam pela emissão dos vistos para viajarem para os Estados Unidos.

Duas semanas depois da boda, as autoridades venezuelanas prenderam-nos na sua vivenda, e o ministro do Interior e da Justiça, Gustavo González López, disse que, na residência, tinham sido encontradas espingardas e munições, uma granada e mapas de Caracas.

A 18 de maio, Holt esteve envolvido num motim na sede dos Serviços Bolivarianos de Inteligencia (Sebin), que se prolongou por várias horas e de lá telefonou à sua mãe, Laurie Moon Holt, que disse que o seu filho temia pela vida.

Depois desse motim, os funcionários norte-americanos em Caracas exigiram poder visitá-lo, certificando-se assim de que a sua saúde não corria perigo.

Depois dos comícios eleitorais na Venezuela no domingo passado, os Estados Unidos exerceram uma intensa pressão diplomática sobre este país da América Latina, que acabaram com expulsões de representantes de ambos os países.