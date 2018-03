Tribunal do Senegal condena presidente da câmara de Dacar a cinco anos de prisão

O presidente da câmara do Senegal, Khalifa Sall, foi hoje condenado a cinco anos de prisão, uma sentença que os apoiantes consideram uma manobra política para o impedir de concorrer às eleições presidenciais de 2019.

Khalifa Sall, um político da oposição com amplo apoio popular, foi hoje condenado por falsificação, conspiração criminal, enriquecimento ilícito e fraude, uma sentença que motivou uma manifestação com cerca de cem pessoas perto do tribunal.

“É muito injusto; este veredicto só serve para impedir o presidente da câmara de concorrer no próximo ano”, disse um dos apoiantes entrevistados pela AP.

“O Presidente Macky Sall quer eliminar os seus opositores”, opinou outro manifestante sobre a sentença de Sall, preso desde março do ano passado por suspeitas de ter desviado 3,4 milhões de dólares (cerca de 2,7 milhões de euros), uma verba que os advogados dizem ter sido entregue à população com necessidades.

O Senegal é frequentemente referido com o exemplo de uma democracia estável em África, mas os apoiantes do autarca acusam o Presidente, que, apesar do mesmo apelido, não tem parentesco com Khalifa Sall, de querer afastar os principais rivais políticos.