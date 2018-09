Treze militares do Mali desaparecidos após emboscada no centro do país

Treze membros das Forças Armadas do Mali (FAMA), entre os quais vários oficiais, estão desaparecidos na sequência de uma emboscada na região de Mopti, no centro do país.

De acordo com fontes policiais, a unidade que seguia em veículos militares fazia o percurso o entre Douentza e Bambara Moudé quando um dos carros fez espoletar uma mina, ao final da tarde de quarta-feira.

Os membros da coluna não conseguiram responder aos disparos de armas automáticas dos atacantes que tinham colocado a mina anti-carro.

As mesmas fontes não forneceram informações sobre a eventual existência de vítimas mortais sendo que, até ao momento, a emboscada não foi reivindicada.

A forma como ocorreu o ataque é semelhante a outros levados a cabo por grupos radicais islâmicos que operam nas regiões do centro e do norte do Mali e que, segundo as autoridades, contam com a cumplicidade de membros da comunidade tuaregue e da etnia nómada peulh.