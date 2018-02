Três mortos em queda de helicóptero que se dirigia para zona atingida por sismo no México

Pelo menos três pessoas morreram hoje na queda de um helicóptero que se dirigia para a zona mais afectada pelo sismo de magnitude 7,2 que atingiu o México na sexta-feira.

No helicóptero, da Força Aérea do México, seguiam o ministro do Interior do país, Alfonso Navarrete, e o governador de Oaxaca, Alejandro Murat, que saíram ilesos do acidente, noticiou a televisão mexicana citada pela agência EFE.

A queda ocorreu quando faltavam entre 30 a 40 metros para que o helicóptero aterrasse em Pinotepa Nacional, no estado de Oaxaca, onde se registou o epicentro do forte abalo, mas perdeu o controlo e caiu.

O governante confirmou que, lamentavelmente, “há pessoas que perderam a vida” no acidente, enquanto o jornalista Jorge Morales, que também seguia no helicóptero e saiu sem ferimentos, confirmou ter visto pelo menos três vítimas mortais.

O jornalista informou que o helicóptero, onde também seguiam militares, e elementos do governo de Oaxaca e da Protecção Civil, caiu sobre viaturas que estavam estacionadas na área onde ia aterrar, tendo provocado também feridos, cujo número não precisou.

O ministro do Interior tinha viajado para Puerto Escondido, no estado de Oaxaca, para fazer uma avaliação dos danos do sismo e a resposta do Governo à situação, tendo depois iniciado de helicóptero a deslocação para Pinotepa Nacional.

Segundo informação do Serviço Sismológico Nacional, o sismo de magnitude 7,2 foi sentido às 17h39 locais (23h39 em Lisboa) de sexta-feira no centro e sul do país, e teve epicentro a 11 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional.

Uma hora depois, um novo abalo, de magnitude 5,9, teve epicentro a 14 quilómetros a sul de Pinotepa Nacional.

Às 20h30 locais, três horas após o primeiro sismo, havia notícia de 150 réplicas.