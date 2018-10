Tráfego total da Ryanair cresce 11% em Setembro

A Ryanair anunciou ontem que no mês de setembro o seu tráfego total cresceu 11% para os 13,1 milhões de passageiros, com um índice de ocupação de 97%.

O tráfego da companhia aérea Ryanair cresceu 6% para um total de 12,6 milhões de passageiros, ao passo que o tráfego da Laudomotion, que está incluído no total do tráfego da Ryanair, foi de 0,5 milhões de clientes, no mês de setembro, em que ocorreram greves no dia 12 e 28, que provocaram o cancelamento de mais de 400 voos.

“Durante todo o mês de setembro, apesar de termos cancelado mais de 400 voos, operámos mais de 6.800 dos nossos voos programados, mais de 80% dos quais com chegada dentro do horário, sendo que a Ryanair continua a oferecer as tarifas mais baixas e a melhor pontualidade entre as grandes companhias aéreas europeias, afirmou, em comunicado, o diretor de ‘marketing’ da Ryanair, Kenny Jacobs.