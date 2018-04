Toyota vai equipar viaturas com tecnologia de comunicação com outros veículos

A Toyota vai começar a equipar modelos com tecnologia que permite a comunicação com outros veículos, a partir de 2021, informou hoje o seu vice-presidente do Planeamento de Produtos, Andrew Coetzee.

Esta operação visa aumentar a segurança das comunicações, prevendo a Toyota que a maior parte dos seus veículos nos EUA devem ter esta capacidade tecnológica em meados da próxima década.

A troca de sinais entre veículos pode avisar outros para situações como fortes travagens iminentes ou que um outro veículo se dirige na direção de um deles.

Coetzee adiantou que as viaturas deverão usar frequências eletromagnéticas para enviar sinais até 300 metros.

O dirigente da empresa nipónica manifestou a esperança de colaborar com outros construtores automóveis, que também estão a fazer testes destes produtos e a desenvolver padrões, para que possam comunicar.

A Toyota está a investir no sistema de travagem de emergência automático, tencionando torná-lo padrão em todos os seus modelos, com exceção de quatro.