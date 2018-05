Tiroteio em escola do Texas faz número indeterminado de mortos

Um tiroteio ocorrido hoje de manhã na escola secundária de Santa Fé, no estado norte-americano do Texas, fez um número ainda por determinar de mortos e feridos, indicaram fontes policiais.

O xerife do condado de Harris, onde se situa Santa Fé, Ed González, indicou na sua conta da rede social Twitter que “há vários mortos” em consequência do ataque com arma de fogo cujo autor, que não foi identificado, se encontra detido, segundo informação prévia da polícia.

“As equipas de socorro estão a tratar dos feridos. A informação ainda é preliminar, mas há vários mortos”, escreveu González, sem fornecer mais pormenores.