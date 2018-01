Tiroteio em Amesterdão não será acto terrorista mas é o segundo em três meses

O tiroteio que hoje provocou pelo menos um morto e dois feridos em Amesterdão, na Holanda, não está a ser tratado como ato terrorista pelas autoridades, mas é o segundo em três meses naquela zona, informam jornais locais.

Testemunhas que estavam na rua Grote Wittenburgerstraat aquando do tiroteio disseram ao jornal AD que, após os disparos, uma pessoa encapuzada fugiu do local.

Fontes policiais indicaram ao jornal De Telegraaf que este incidente não está a ser tratado como um ataque terrorista, já que os primeiros indícios apontam para um ato de criminalidade.

O De Telegraaf acrescenta que o morto neste tiroteio - que ocorreu perto de um parque infantil, a leste da cidade e a cerca de dois quilómetros da estação central de Amesterdão -, foi um jovem, de acordo com testemunhos recolhidos no local.

As equipas de socorro chegaram àquela rua minutos depois dos tiros, suportadas por várias ambulâncias e um helicóptero.

A agência noticiosa Efe adianta que este é o segundo tiroteio com vítimas mortais naquela zona de Amesterdão num espaço de três meses, sendo que em novembro passado um adolescente de 19 anos foi ali assassinado a tiro.

O alerta para o incidente foi dado pela polícia na sua conta oficial da rede social ‘Twitter’.

“Tiroteio na rua Grote Wittenburgerstraat: Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas e foram transferidas para hospitais devido aos ferimentos”, relatou a polícia de Amesterdão numa publicação feita no Twitter cerca das 19:30.

Dando conta do início de uma investigação sobre as causas do tiroteio, a polícia indicou que daria “mais informações assim que possível”.

Porém, até ao momento, ainda não atualizou os dados nesta rede social.