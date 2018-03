Tillerson atribui à sua equipa êxito na pressão sobre Coreia do Norte

O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson, hoje demitido pelo Presidente, Donald Trump, reclamou para a sua equipa do Departamento de Estado parte do êxito obtido pelos Estados Unidos na pressão sobre a Coreia do Norte.

“[O Departamento de Estado] excedeu as expectativas de quase toda a gente” relativamente à Coreia do Norte”, declarou Tillerson à imprensa, horas depois de ter sido demitido via rede social Twitter.

Trump estava a reivindicar para si o mérito de ter acordado encontrar-se com o dirigente norte-coreano, Kim Jong-un, mas Tillerson sugeriu que o seu próprio trabalho diplomático ajudou a abrir caminho para tal.

Segundo o chefe da diplomacia norte-americana hoje afastado, durante a sua estada no Governo, os Estados Unidos ganharam parceiros no esforço para usar sanções para obrigar Pyongyang a recuar quanto ao seu programa nuclear.

O governante demitido disse ainda que há mais a fazer para estabilizar o Iraque, derrotar os combatentes islâmicos, lidar com a Rússia e forjar um relacionamento com a China.

“Nada é possível sem aliados e parceiros”, frisou.

Rex Tillerson disse à imprensa que abandonará formalmente o cargo no final deste mês, mas ainda hoje delegará responsabilidades no seu “número dois”, o secretário de Estado adjunto, John Sullivan.

Tillerson - que será substituído pelo atual diretor da CIA (agência de serviços secretos norte-americana), Mike Pompeo, conforme indicado por Trump no mesmo ‘tweet’, mediante confirmação do Senado -- instou ainda a uma transição ordeira e encorajou os funcionários do Departamento de Estado a manterem-se concentrados no trabalho.