Terrorismo é fenómeno global e necessita resposta global

A segurança e o terrorismo são problemas internacionais e o caso da Tunísia não pode ser excluído desse fenómeno global que necessita respostas globais, considerou hoje em declarações à Lusa a embaixadora em Lisboa do país magrebino.

Após a revolução de 2011 a Tunísia assistiu à emergência do movimento ‘jihadista’, responsável pela morte de dezenas de soldados e policias, e ainda de civis e turistas estrangeiros.

“Trata-se de uma questão não apenas tunisina, mas internacional”, assinalou a embaixador Saloua Bahri. “Trabalhámos muito no domínio securitário, a Tunísia soube abordar o fenómeno securitário, é verdade que nenhum país ganhou a guerra em definitivo, prosseguimos o combate ao terrorismo e estamos vigilantes, mas houve grandes progressos”.

Após uma série de sangrentos atentados em 2015, e de uma ofensiva do grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) rechaçada na cidade de Ben Guerdane, junto à fronteira líbia, em março de 2016, a Tunísia não registou ataques de envergadura.

A diplomata garante que não é conhecido o número exacto de jovens tunisinos que aderiam ao ‘jihadismo’ e foram combater para a Líbia, Síria ou Iraque, os que permaneceram no país, e os que eventualmente poderão regressar após as derrotas militares do grupo Estado Islâmico. “São extrapolações, nenhuma entidade forneceu um número”, frisou.

“Hoje já chegamos a uma situação onde conseguimos controlar o terrorismo. E assim, foi um movimento do qual o nosso país não foi excluído, mas não é específico da Tunísia”, sublinhou.

Saloua Bahri reconhece que este movimento de radicalização “marcou os últimos anos”, mas reafirmou que a situação está a alterar-se.

“Felizmente houve um élan de todos os países para lutar contra este fenómeno e é importante que tenhamos conseguido controlá-lo, o que não significa que vencemos. Mas prosseguimos, todos os países sem exceção, a trabalhar sobre este fenómeno”, congratulou-se.

Neste contexto, o reforço da parceria em vigor com a União Europeia (UE) é apontado como um fator decisivo para o futuro de um país da sua vizinhança e que considera que o “futuro” está na sua juventude tunisina.

“Para além da vontade da Tunísia, das reformas aplicadas, da determinação do povo, há também um apoio solidário, em particular dos nossos parceiros da UE com os quais partilhamos o mesmo espaço mediterrânico, a interdependência económica e financeira e com quem temos uma parceria privilegiada e estratégica”, frisou.

“Queremos um mundo de paz, de estabilidade, sem terrorismo, com desenvolvimento para todos. E é por isso que esta parceria também é importante”, concluiu.