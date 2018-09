Terramoto de 6,6 atinge Japão e causa pelo menos um morto e mais de cem feridos

Um terramoto de magnitude 6,6 atingiu hoje a ilha de Hokkaido, no Japão, e causou pelo menos um morto, mais de uma centena de feridos e de duas dezenas de desaparecidos, segundo a televisão pública nipónica NHK.

O terramoto ocorreu a 62 quilómetros a sudeste da capital regional, Sapporo, apenas dois dias depois de um tufão ter devastado a região oeste de Osaka.

Uma réplica de magnitude 5,3 foi registado alguns momentos depois em Hokkaido, que ficou sem energia elétrica.

A Agência Meteorológica do Japão alertou sobre uma ligeira mudança no nível do mar nas áreas costeiras após o terramoto, mas não emitiu um aviso de tsunami.

Pelo menos quatro deslizamentos de terra foram registados após o terramoto e o desmoronamento de várias casas, disse o porta-voz do Governo, Yoshihide Suga.