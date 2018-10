Tempestade Michael está a transformar-se em furacão a caminho da Florida

A tempestade tropical Michael está prestes a transformar-se em furacão, ameaçando com fortes chuvas o oeste de Cuba ao dirigir-se à costa noroeste do Estado norte-americano da Florida, onde o governador, Rick Scott, decretou o estado de emergência.

Segundo o mais recente boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês), a tempestade apresenta ventos máximos sustentados de 115 quilómetros por hora, com rajadas mais fortes, e encontra-se a 190 quilómetros do leste-nordeste de Cozumel (México) e a 115 quilómetros do sudoeste da ponta ocidental de Cuba, deslocando-se na direcção norte-nordeste a cerca de 11 quilómetros por hora.

O NHC emitiu aviso de furacão para a província cubana de Pinar del Río, e um aviso de tempestade tropical para a Ilha da Juventude e a costa mexicana, desde Tulum até Cabo Catoche, o que significa que terá estas condições meteorológicas durante as próximas 24 horas.

O centro, com sede em Miami, emitiu um alerta de vigilância de grandes vagas ciclónicas para a costa oeste da Florida, de Navarre até à Ilha de Ana Maria, incluindo a baía de Tampa, na costa oeste da Florida.

Está também em vigor um alerta de furacão para a costa norte-americana, desde o rio Suwannee até aos limites da Florida e Alabama.

O governador Scott emitiu uma ordem executiva que declara em estado de emergência uma grande porção dos condados de Panhandle, na costa noroeste da Florida.

A Florida tenta, com esta declaração, assegurar que o Governo estadual tenha tempo, recursos e flexibilidade suficientes para se preparar para esta tempestade.

É esperado até terça-feira à noite um movimento da tempestade tropical Michael para norte e a uma velocidade maior, seguido de um movimento em direcção a nordeste na quarta e na quinta-feira.

O centro da tempestade avançará hoje para norte através do canal de Iucatão e depois sobre o leste do Golfo do México, até quarta-feira.

Nesse dia, o NHC prevê que o sistema de baixa pressão atmosférica toque terra nos condados de Panhandle da Florida e avança pela costa noroeste, o Big Doblar, e na noite de quarta-feira para quinta para nordeste através do sudeste dos Estados Unidos.