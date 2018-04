Televisão estatal síria noticia que base aérea em Homs está sob ataque

A televisão estatal síria noticiou esta madrugada que as defesas antiaéreas do país estão a responder a uma “nova agressão”, abatendo mísseis na área da Homs, no centro da Síria, mas os Estados Unidos rejietam uma ofensiva.

O meio não menciona, contudo, a fonte da informação, nem a autoria do ataque, que se está alegadamente a desenrolar desde o início de terça-feira.

A Central de Imprensa síria, dirigida pelo governo, detalhou que o alvo do ataque é a base aérea Shayrat, em Homs.

Este relato ocorre dias depois de os EUA; o Reino Unido e a França terem realizado ataques aéreos contra alegadas instalações de armas químicas na Síria.

Estes ataques foram justificados como sendo uma retaliação por um suspeito ataque com armas químicas que atribuíram ao governo sírio.

No início deste mês, quatro militares iranianos foram mortos durante um ataque aéreo à base aérea síria, em Homs.

A Síria, e os seus principais aliados, Federação Russa e Irão, responsabilizaram Israel por tal ataque, o que este país não confirmou nem desmentiu.

O jornal britânico The Guardian avançou que o Pentágono garantiu que não tem qualquer atividade em curso na região.