Suspensão de relações com o Panamá impede conselheiros luso-venezuelanos de viajar

Os representantes dos portugueses residentes na Venezuela não podem participar no Conselho das Comunidades, nos próximos dias 12 e 13, na Argentina, devido à suspensão das relações entre a Venezuela e o Panamá, disse à Lusa fonte da comunidade.

A impossibilidade de se deslocaram à Argentina, onde os seis representantes da comunidade portuguesa residente na Venezuela iriam participar na reunião da secção América Central e América do Sul do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), deve-se à suspensão dos voos da companhia aérea panamiana Copa Airlines.

A suspensão dos voos ocorreu depois do Governo venezuelano ter decidido suspender, desde quinta-feira, as relações económicas e comerciais com o Panamá.

“Os voos estão suspensos. Não sabemos o que fazer, estamos à procura de uma alternativa, o que é difícil devido aos problemas (menos voos e impossibilidade de repatriar os capitais gerados pelas vendas) que desde há alguns anos afetam o setor da aviação”, disse a conselheira Maria de Lourdes Almeida à agência Lusa.

Segundo a conselheira, os seis tinham previsto viajar de Caracas para o Panamá e depois para a Argentina a 11 de abril, fazendo o mesmo percurso de regresso, no dia 14.

“É mais um problema que vem afetar o nosso trabalho como conselheiros”, acrescentou Maria de Lourdes Almeida, vincando que tinham sido preparados vários relatórios e uma agenda sobre a situação dos portugueses na Venezuela.

A Venezuela tem seis conselheiros, quatro pela área da circunscrição consular de Caracas (Fernando Campos, Carlos Freitas, António Freitas, Maria de Lourdes Almeida) e dois pela de Valência (Fátima de Ponte e Leonel Moniz).

Segundo a imprensa local, dezenas de pessoas acorreram hoje aos balcões da Copa Airlines, em Caracas, tentando saber o que aconteceria com as reservas feitas e os pagamentos já efetuados.

Todavia, no aeroporto, a zona em que estão os balcões da Copa Airlines estavam vazios, sem clientes nem funcionários da companhia, um dia depois de o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunciar que seriam suspensos, a partir de hoje e durante 90 dias prorrogáveis, “todos os voos” da empresa desde e para o território venezuelano.

Entretanto a Copa Airlines informou que reembolsaria o valor total dos bilhetes aos passageiros e que permitirá aos que estão em trânsito mudar o destino final da viagem, sem penalizações.

Segundo a imprensa local, a panamiana Copa Airlines é a companhia aérea com mais voos para destinos da América do Sul e Caraíbas.

O Governo do Presidente Nicolás Maduro suspendeu quinta-feira as relações económicas e financeiras com 22 pessoas e 46 entidades jurídicas do Panamá, uma medida que tem como propósito proteger o sistema financeiro venezuelano.

A suspensão tem lugar durante 90 dias, renováveis, e entre as pessoas abrangidas pela medida está o Presidente do Panamá, Juan Carlos Valera, a ministra de Relações Exteriores, Isabel de Saint Malo, o ministro da Presidência, Álvaro Alemán, e a ministra de Governo, Maria Luísa Romero.

A medida, segundo Caracas, deve-se “ao uso recorrente do sistema financeiro panamiano, por venezuelanos, para mobilizar dinheiro e bens provenientes de delitos contra o património público.

A 30 de março passado, o Panamá decretou sanções contra o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, 54 funcionários governamentais e 16 empresas venezuelanas, por “alto risco” em matéria de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e de armas de destruição maciça.