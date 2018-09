Suspeita de cólera em avião retém 147 passageiros em aeroporto no sul de França

Cerca de 150 pessoas foram hoje retidas no aeroporto de Perpignan, no sul de França, devido à existência de uma criança com suspeita de cólera num avião vindo de Orão (Argélia), segundo bombeiros.

“Uma criança é suspeita de ter cólera e vai ser transportada para o hospital para exames”, indicaram bombeiros à agência France-Presse.

Os outros passageiros, 147 no total, e a tripulação estão “a ser retirados”, depois de terem estado retidos a bordo um pouco mais de uma hora.

Uma epidemia de cólera na Argélia já matou duas pessoas desde o seu início, a 7 de Agosto, embora o ministro da Saúde, Mokhtar Hasbellaoui, tenha declarado na terça-feira que “a situação está controlada”.

Hasbellaoui disse ainda que o dispositivo de prevenção se manterá até “serem entendidas as causas reais” desta emergência de saúde e “até que não haja mais casos suspeitos”, sem indicar quantos “casos suspeitos” estão hospitalizados.

O último balanço oficial, divulgado no domingo, referia que 10 doentes estavam hospitalizados, dos 74 casos confirmados, desde o início da epidemia, os primeiros na Argélia desde 1996.

Desde 29 de Agosto que as autoridades não anunciam novos casos de cólera na antiga colónia francesa.