Supremo Tribunal de Justiça no exílio admite denúncia contra Nicolas Maduro

O Supremo Tribunal de Justiça no exílio, admitiu, terça-feira, um pedido de “pré-julgamento de mérito” contra o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo alegado envolvimento em corrupção relacionada com a empresa brasileira Odebrecht.

A admissão tem por base um pedido feito pela ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Díaz e tem por base a figura jurídica venezuelana de “pré-julgamento de mérito” que consiste numa autorização para levar a julgamento um alto funcionário, um passo prévio ao processo de julgamento penal.

A admissão tem ainda por base, segundo um documento divulgado pelo STJ no exílio, uma investigação realizada em 2015 pelo Ministério Público venezuelano, sobre irregularidades em 15 obras de infraestrutura, que estão inconclusas ou não foram executadas, na Venezuela, por 2.500 milhões de dólares norte-americanos.

A acompanhar o pedido de julgamento, Luísa Ortega Díaz solicitou por escrito que seja emitida uma ordem de detenção contra o Presidente Nicolás Maduro e emitido um alerta vermelho pela Interpol.

A denúncia explica que o Presidente Nicolás Maduro exercia funções como ministro de Relações Exteriores e, alegadamente, formava parte de uma rede de corrupção, apoiada pelos Governos da Venezuela e do Brasil.

A iniciativa refere ainda que foram feitos pagamentos recorrentes para obras que nunca foram iniciadas ou concluídas.

O Supremo Tribunal de Justiça no exílio é composto por 33 magistrados que foram nomeados em julho de 2017, pela Assembleia Nacional da Venezuela, onde a oposição detém a maioria.

Com a nomeação, os parlamentares pretendiam substituir outros juízes que a oposição diz serem ilegítimos e que foram designados rapidamente, em finais de 2015, pelo anterior parlamento, quando o regime perdeu a maioria da Assembleia Nacional.

O Supremo Tribunal no Exílio funciona na sede da Organização de Estados Americanos.

Luísa Ortega Díaz, procuradora-geral da Venezuela entre 13 de dezembro de 2007 e 05 de agosto de 2017, foi destituída pela Assembleia Constituinte (composta unicamente por militantes do regime) depois de questionar duas sentenças do Supremo Tribunal de Justiça que limitavam os poderes do parlamento.

Segundo a ex-procuradora, as sentenças produziram “uma rutura da ordem constitucional”.